Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde merkez Cemalettin Emiroğlu Bulvarı, Sürsürü Kavşağı'nda meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 23 ADA 004 plakalı otomobil ile 23 AFB 330 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

