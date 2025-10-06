Denizli'de dikkatsizlik can aldı! Çöp kamyonunun ezdiği yaşlı kadın hayatını kaybetti

Fotoğraf (İHA)

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Atiye Kabaklı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü E.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.