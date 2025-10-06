Denizli'de dikkatsizlik can aldı! Çöp kamyonunun ezdiği yaşlı kadın hayatını kaybetti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bahçeden evine gitmek isterken çöp kamyonu çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Kaza, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 63 yaşındaki Atiye Kabaklı evinin karşısındaki bahçesinden evine gitmek istediği esnada E.A. yönetimindeki Pamukkale Belediyesine ait 20 PK 294 plakalı kamyon üzerinden geçti.
Kamyonun arkasındaki personel, Atiye Kabaklı'yı yerde hareketsiz halde görünce şoföre bilgi verdi. Belediye personelinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.