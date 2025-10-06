Binlerce kadın Filistin için toplandı! AK Parti'den "Gazze için sessiz çığlık" etkinliği
AK Parti Kadın Kolları öncülüğünde 81 ilde eş zamanlı olarak “Gazze İçin Sessiz Çığlık” etkinliği düzenlendi. Kadınlar, ellerini kenetleyerek dünyanın en uzun sessiz zincirini oluşturdu. Aydın, Uşak, Kars, Sivas, Osmaniye, Mersin ve çok sayıda ilde meydanlarda toplanan kadınlar, ellerinde “Özgür Filistin”, “Katil İsrail” yazılı dövizler ve Filistin bayraklarıyla Gazze’ye destek verdi. İşte detaylar...
AK Parti Kadın Kolları tarafından organize edilen "Gazze için sessiz çığlık" etkinliği 81 ilde gerçekleştiriliyor.
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın öncülüğünde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek etkinlikte kadınlar, ellerini kenetleyerek dünyanın en uzun ve sessiz zincirini oluşturdu.
AYDINDA KADINLAR EL ELE VERDİ
AK Parti Aydın İl Kadın Kolları tarafından İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Özgürlük Filosu Koalisyonu'na destek amacıyla Atatürk Kent Meydanı'nda "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi.
Programda konuşan AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Şahika Edremit, Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek istediklerini söyledi.
"Eve tek bir torba un getirip çocuklarımın karnının doyacağını bilsem ölüme razı olurum." diyen Gazzeli annenin sesini duyurmaya çalıştıklarını dile getiren Edremit, "Bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır." dedi.
UŞAK'TA SES YÜKSELDİ: ÖZGÜR GAZZE
Uşak'ta bir grup kadın, Gazze'ye destek amacıyla 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği kapsamında 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bir araya geldi. Kadınlar, ellerinde "Filistin Özgür Olacak", "Özgür Gazze" ve "Özgür Filistin" yazılı döviz ve pankartlarla Gazze halkına destek verirken, etkinlikte Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekildi.
KARS'TA GAZZE İÇİN SESSİZ ÇIĞLIK
AK Parti Kadın Kolları tarafından organize edilen "Gazze için sessiz çığlık" etkinliği 81 ilde olduğu gibi Kars'ta saat 12.30'da eş zamanlı gerçekleştirildi.
Vali Rahmi Doğan Parkı'nda bir araya gelen kadınlar ellerini kenetleyerek dünyanın en uzun ve sessiz zincirini oluşturdu. Sessiz duruş, zulme karşı güçlü bir çığlığa dönüştü.
SİVAS TEK SES
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yıl dönümünde Sivas'ta kadın sivil toplum kuruluşları tarafından Gazze için Sessiz Çığlık' etkinliği düzenlendi. Sivas Devlet Hastanesi önünde toplanan kadınlar, el ele tutuşarak İnönü Bulvarı'nda zincir oluşturdu. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki zincirde kadınlar sessizce ellerinde döviz ve Filistin bayraklarıyla yürüyerek, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.
KADINLAR OSMANİYE'DE BULUŞTU
Osmaniye'de kadınlar, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği kapsamında bir araya geldi.
Devlet Bahçeli Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, ellerinde "Katil İsrail" ve "Özgür Filistin" yazılı döviz ve pankartlarla Gazze halkına destek verdi.
MERSİN'DE KADINLAR ELELE TUTUŞTU
AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı üyeleri, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık zulmüne tepki göstermek için Akdeniz ilçesindeki Ulu Cami önünde topladı. AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez'in de katıldığı 'Gazze İçin Sessiz Çığlık' etkinliğinde el ele tutuşarak insan zinciri oluşturan kadınlar, İsrail'in Gazze'deki soykırıma tepki gösterdi.