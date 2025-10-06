Binlerce kadın Filistin için toplandı! AK Parti'den "Gazze için sessiz çığlık" etkinliği

Giriş Tarihi: 06.10.2025 14:43

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın öncülüğünde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek etkinlikte kadınlar, ellerini kenetleyerek dünyanın en uzun ve sessiz zincirini oluşturdu.

AK Parti Kadın Kolları tarafından organize edilen " Gazze için sessiz çığlık" etkinliği 81 ilde gerçekleştiriliyor.

İstanbul'da ʺGazze İçin Sessiz Çığlıkʺ etkinliği yapıldı (AA)

AYDINDA KADINLAR EL ELE VERDİ

AK Parti Aydın İl Kadın Kolları tarafından İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Özgürlük Filosu Koalisyonu'na destek amacıyla Atatürk Kent Meydanı'nda "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi.

Programda konuşan AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Şahika Edremit, Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek istediklerini söyledi.

"Eve tek bir torba un getirip çocuklarımın karnının doyacağını bilsem ölüme razı olurum." diyen Gazzeli annenin sesini duyurmaya çalıştıklarını dile getiren Edremit, "Bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır." dedi.

UŞAK'TA SES YÜKSELDİ: ÖZGÜR GAZZE

Uşak'ta bir grup kadın, Gazze'ye destek amacıyla 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği kapsamında 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bir araya geldi. Kadınlar, ellerinde "Filistin Özgür Olacak", "Özgür Gazze" ve "Özgür Filistin" yazılı döviz ve pankartlarla Gazze halkına destek verirken, etkinlikte Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekildi.

KARS'TA GAZZE İÇİN SESSİZ ÇIĞLIK

AK Parti Kadın Kolları tarafından organize edilen "Gazze için sessiz çığlık" etkinliği 81 ilde olduğu gibi Kars'ta saat 12.30'da eş zamanlı gerçekleştirildi.

Vali Rahmi Doğan Parkı'nda bir araya gelen kadınlar ellerini kenetleyerek dünyanın en uzun ve sessiz zincirini oluşturdu. Sessiz duruş, zulme karşı güçlü bir çığlığa dönüştü.