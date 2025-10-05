Yozgat'ta jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermedi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Giriş Tarihi: 05.10.2025 15:51

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgiye göre 9'u Yozgat'ta 1'i Kırşehir'e ikamet eden toplam 10 kişi yapılan operasyonla yakalandı. Operasyonda ev ve eklentilerde yapılan aramalarda 70,73 g. Bonzai, 9 adet sigaraya emdirilmiş Bonzai, 5,67 g. Metamfetamin, 10 g. Esrar, 2 g. Kenevir tohumu, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, 6 adet 45 cal. Tabanca fişeği ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Yakalanan şahıslardan 1 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken 4 kişi çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 5 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.