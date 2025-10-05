Manisa'da otomobil ve motosiklet çarpıştı!

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşanan kazadan acı haber geldi. Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 05.10.2025 22:10

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Sarıgöl ilçesi Ahmetağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle seyir halinde olan Musa Urgancı (66), E.G. idaresindeki 07 BAR 287 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Musa Urgancı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. E.G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

