Kayseri'de bu bahçede 55 çeşit domates, 22 çeşit biber üretiliyor

Kayseri'nin Kocasinan içesinde kurulan Yediveren Kadın Kooperatifi'nde ata tohumu kullanılarak 55 çeşit domates ve 22 çeşit biber üretiliyor. Sarı renkten siyah renge kadar onlarca çeşit üretilen ürünler, bahçede misafirlerine renk şöleni oluştururken; kooperatif üyesi kadınlara da gelir kaynağı oluyor.

Giriş Tarihi: 05.10.2025 14:46

Kocasinan Belediyesi tarafından kurulan ve bünyesindeki 7 kadın üyesi ile 20 bin metrekare alanda faaliyetlerini sürdüren Yediveren Kadın Kooperatifi; ata tohumlarıyla 55 çeşit domates, 22 çeşit biber ve 3 çeşit mısır üretti.

Dalında rengarenk ürünler veren bahçe, misafirlerini ağırlarken Kooperatif Üyesi Aynur Sönmez, aile bütçesine katkıda bulunmak için üretime başladığını ve toprağa hayallerini ektiğini söyleyerek, "Benim kooperatif hayatım birçok ev hanımında olduğu gibi aile bütçemize katkısı olsun diyerek başladım. Daha sonra buraya geldiğimde bu toprakları ekip biçtikçe, hayallerimizi ekip biçtik. Buradan ürünler aldıkça çok daha mutlu olduk. Tabii bu ürünleri sattık ve kazanç elde ettik daha da mutlu olduk. Benim burada kalma sürem yaklaşık 3 yıla yakın. Başlangıçtan beri uzun bir yol kat ettiğimize inanıyorum. Hem maddi olarak hem manevi olarak. Başlangıçta biraz hafife almıştım, bir topraktan ne olabilir diyerek ama sonra toprağı ektik biçtik v ürünleri topladıktan sonra çok büyük haz duyduk. Ürünleri satışa sunduktan sonra çok daha mutlu olduk. Ürünlerimizin halk tarafından beğenilmesi bizi çok onurlandı ve mutlu olduk. Bundan sonra da tüm var gücümüzle Ahmet Çolakbayrakdar beyin sonsuz destekleriyle çok daha iyi yerlere gelmekteyiz. Bize bu imkanı sağlayan valimize, kaymakamımıza ve belediye başkanımıza çok teşekkür ederim" dedi.

Bir diğer Kooperatif Üyesi Emine Ünal ise hedefinin doğal ürünler yetiştirmek olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 3 yıldır Kocasinan Kooperatif sayesinde buradayım. Yediveren Kooperatifi ile başladık. Ben toprağı çok seviyorum. Bizim köyde ufak bir toprağımız vardı orada zaman geçiriyorduk. Burayı duyduğumda ben de katılmak istedim ve geldim. Ekiyorum, biçiyorum, mutluyum, günlerim güzel geçiyor burada. Burası severek yaptığım bir iş. İleriye dönük hedefim; devamlı burada kalmak. Ekip, biçmek ve dikmek, çocuklarıma doğal ürünler yetiştirmek. Maddi ve manevi yönden güzel günler geçiyor burada. Ahmet Çolakbayrakdar beye bize böyle bir fırsat sunduğu için çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.



Kooperatif Üyesi, Yerel Tohum Gönüllüsü Zülkariye Çıtak; yerel tohumlarla üretim yaparak ürünleri Kayseri'ye tanıtmak istediklerini kaydetti. Çıtak, "Yerel tohumu yaşatmak için Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar beye sayesinde geldim. Burada yerel tohumları üretip Kayseri ile tanıştırmaya çalışıyoruz. Doğa ile dost ve uyumlu üretimler yapmaktayız. Doğadan aldığımızı tekrar doğaya vermeye çalışıyoruz. Sürdürülebilir tohumlar ile burada yaklaşık 120 çeşit ürünümüz var. Kayseri halkına sunmaya çalışıyoruz. Aslında Kayseri halkının damak zevkini değiştirmeye geldik. Domatesin farklı çeşitlerini görsünler, atalık çeşitlerimizi tanısınlar diye üretim yapmak istiyoruz. Ürünlerimizi sunduk ve güzel de beğeni aldık. Talep de güzel. İnşallah burayı daha ileriye götürmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.



Ürünler hakkında bilgiler veren Çıtak, "Biber çeşitlerimiz, domates çeşitlerimiz ile insanlara sağlıklı gıdayı sunmaya çalışıyoruz. Çeride domateste yaklaşık 12 çeşit, toplamda 55 çeşit ürünümüz var. Kayseri halkı büyük çeşitleri daha fazla istediği için büyük çeşitlerimiz daha fazla ama çeri çeşitlerimiz çok lezzetli. Burada ürünlerimizi tanıtmaya çalışıyoruz. İlk çıkış amacımız Kayseri'de çeşitliliği sağlamaktı. Benim buraya asıl geliş amacım; yerel tohumları çoğaltıp haklımıza sunmak. Biz her yıl tohum paketleriz ve Kayseri halkına bu tohumları sunarız. Pazarımız açılacak. Pazarımız açıldığında halkımıza tohum da hediye etmeyi düşünüyoruz. Ürünlerimiz zaten organik ve doğal. Tohumlarımız da sürdürülebilir tohumlardır. Bizden domates ala kişi, domatesin çekirdeğini çıkartıp bahçesine ekebilir, hepsi sürdürülebilir tohum. Biberde yaklaşık 22 çeşidimiz var, kapya biberde 5 çeşit, dolmalık biberde 8 çeşidimiz ve acıdan tatlıya kadar birçok çeşidimiz var. Biberi dalında kuruyana kadar iyice bekletiyoruz daha sonra biberi ekiyoruz. Domatesi alıp tohumunu çıkartabilirler ama biberi iyice olgunlaştırıp halkımıza daha sonra tohumunu paketleyip veriyoruz. Haşlamalık ve közlemelik mısırımız var. Bir de süt mısır dediğimiz kooperatife katkı olsun diye bir bahçemize 'şeker mısırı' dediğimiz Balıkesir'den gelen çok özel bir süt mısır ektik. Halkımız çok sevdi ve beğeni aldı. Bu sene 3 çeşit mısır ektik. Her yıl beğeniler ölçüsünde ekeceğiz ama yeni tatları tatmaları için yeni tatlar ekeceğiz. Kayseri halkı da buyursun gelsin. Çok büyük bir emek ve hizmet var. Yaklaşık 20 dönümlük bir alanda belediyemizin bize suyundan elektriğine kadar hepsini sağladı. Pazarımız açılacak. Kayseri halkımız gelsin ve buradaki emeği de görsün. Kolay bir yerde Hastane yolu üzerinde gelip giderken uğrana bilecek bir yer. Gelsinler ürünleri görsünler, hizmeti görsünler" dedi.



Burada yetiştirilen ürünlere şehir dışından da talep olduğunu aktaran Kocasinan Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Eğitmeni Ali Oğuz ise, "Kocasinan Belediye başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'ın önderliğinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak Yediveren Kadın Girişimci Kooperatifini kurduk. Bu projenin amacı ev hanımlarının neler başarabileceğini kanıtlamak ve ata tohumuna sahip çıkarak gelecek nesillere ata tohumunu miras bırakmak. Ayrıca halkımızı DNA'sıyla oynanmış ürünler yerine doğal ürünlerle sağlıklı beslenmelerine katkı sağlamak için ve diğer vatandaşlarımıza örnek olmak için başlatılmış bir projedir. Umduğumuzdan daha hızlı büyüyor ve çok rağbet görüyoruz Türkiye'nin bir çok yerinden kooperatif sipariş alıyor ve gönderiyor. Şu an 20 bin metrekare alanda üretim yapılıyor ve hemen önüne Kocasinan Belediyesi tarafından yapılan pazar yerinde de satışa sunup organik ürünlerimizi halkımızla buluşuyoruz. Bütün Kayseri halkını ve yolu Kayseri'den geçen bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.