Kız kardeşine şiddet uyguladığı anları sosyal medyada paylaştı! Valilik açıkladı: Şahıs yakalandı
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bir caminin imam odasında iki erkekle cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen S.A. (16), ağabeyi M.A.İ.A. (19) tarafından şiddete maruz kaldı. İ.A., kız kardeşi S.A.’ya şiddet uyguladığı, üzerine kaynar su döktüğü ve ayaklarını öptürdüğü anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. S.A. ile cinsel ilişkiye girdiği öğrenilen T.G. (21), M.E.A. (18) gözaltına alınıp tutuklanırken, daha sonra ise ağabey İ.A. da polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.
Mutlu Mahallesi'nde bulunan Lalapaşa Camii'nin imamı, 29 Eylül Pazartesi günü saat 15.30 sıralarında, imam odasının kilidinin kırıldığını gördükten sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İddiaya göre, yapılan incelemede, 2 erkek 1 kızın cami kapısını zorlayarak içeri girdiği ve içeride cinsel ilişki yaşadıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin T.G., M.E.A. ve kız çocuğu S.A. olduğunu belirledi. Polis, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, T.G. ve M.E.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Manisa'da 19 yaşındaki ağabeyinin şiddetine maruz kalan 16 yaşındaki kız çocuğu için Aile ve Sosyal Hizmetler birimi tarafından koruma altına alınmak üzere çalışma başlatıldı. Olayla ilgili Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"03.10.2025 günü bazı sosyal medya platformlarında Manisa'da 19 yaşındaki bir şahsın, 16 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygulayıp üzerine kaynar su döktüğü görüntülerle ilgili yapılan araştırmada; olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın M.A.İ.A. (19) olduğu tespit edilerek yakalanmış ve adli tahkikat başlatılmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler birimimizce de şiddete maruz kalan çocuk için gerekli tedbir işlemleri başlatılmıştır."
ŞİDDET UYGULADI, ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKTÜ VE AYAKLARINI ÖPTÜRDÜ
Öte yandan olayın ardından ağabey M.A.İ.A.ise kız kardeşi S.A.'ya şiddet uyguladı. O anları da cep telefonu kamerasıyla kayda alan M.A.İ.A., kız kardeşinin üzerine kaynar su dökerek, ayaklarını öptürdü. O anları sosyal medyada paylaşan M.A.İ.A. büyük tepki topladı. Görüntülerde, M.A.İ.A.'nın S.A.'ya "Kapanacaksın, ayağıma kapan özür dile" dedikten sonra elindeki kaynar suyu döktüğü, kız kardeşinin saçından tutarak şiddet uyguladığı anlar yer aldı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından harekete geçti. Polis ekipleri,M.A.İ.A.'yı da yakalayıp gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam sürdürülüyor.