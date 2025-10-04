Yaşam

Denizli'de feci kaza! Otomobille kamyonet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABONE OL
Denizli'de feci kaza! Otomobille kamyonet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Fuat Akman (53) yönetimindeki 20 R 4382 plakalı otomobil, Aliveren mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 BYD 512 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Akman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ümraniye’de feci kaza! Ölü ve yaralılar varÜmraniye’de feci kaza! Ölü ve yaralılar var ÜMRANİYE'DE FECİ KAZA! ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Polisten kaçan otomobil şarampole uçtu! 2 kişi yaralandıPolisten kaçan otomobil şarampole uçtu! 2 kişi yaralandı POLİSTEN KAÇAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU! 2 KİŞİ YARALANDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN