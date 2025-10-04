Denizli'de feci kaza! Otomobille kamyonet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fuat Akman (53) yönetimindeki 20 R 4382 plakalı otomobil, Aliveren mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 BYD 512 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Akman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.