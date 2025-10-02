Hatay'da 63 yaşındaki kadının pompalı tüfekle öldürüldüğü komşu kavgasına 5 tutuklama

Hatay’da komşular arasında yaşanan kavgada pompalı tüfekle vurulan 63 yaşındaki kadın öldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü çalışmalarda gözaltına alınan 5 kişi mahkemece tutuklandı.

İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesinde 28 Eylül günü husumetli komşular arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan 63 yaşındaki Leyla Şahin hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada 1 pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve 18 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheliler C.Ç., H.O., M.O., M.Ç. ve T.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden V.Ş. ile M.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.