Yağışlara kısa bir mola! Meteoroloji yeni raporu paylaştı: İstanbullular o güne dikkat
Eylül ayının son günlerinde balkanlardan gelen soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına alırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu paylaştı. Yeni raporda İstanbul’da yağışların bugün akşam saatlerinde kenti terk edeceği ve Cuma günü tekrardan geleceği görüldü. Öte yandan bugün 4 ile sarı kodlu alarm verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SICAKLIKLAR DÜŞTÜ
Hava sıcaklığının, yurdun kuzey iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
4 İLE SARI KODLU ALARM!
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon'a sarı kodlu alarm verdi.
5 GÜNLÜK YENİ HAVA TAHMİN RAPORU PAYLAŞILDI
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu