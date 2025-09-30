Kırıkkale'de aranan 3 firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale’de çeşitli suçlardan aranan 3 firari hükümlü jandarma ekiplerince yapılan operasyonda yaklanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

"Hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından aranan M.M.M.S. (30), "hırsızlık" suçundan aranan D.S.A. (20) ve yine "uyuşturucu kullanmak" suçundan aranan R.B.K. (29), çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

