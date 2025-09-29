Uluslararası Adana Lezzet Festivali

Adana'da bu sene kapılarını 9. kez açacak 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 1 milyondan fazla katılım beklenirken festival, esnafa can suyu olacak. Esnaf, 'Geçen yıl 500 bin şiş et tüketilmişti bu sene ise geçen yıla oranla en az yüzde 50 daha fazla et tüketimi bekliyorum' dedi.

29.09.2025

Bu sene 9. kez düzenlenecek 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali', 10-12 Ekim tarihleri arasında "Kuşaktan Kuşağa" temasıyla Merkez Park'ta gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl 800 bin kişinin katıldığı festivalde 500 bin şiş et ve 400 bin şişe şalgam tüketilirken, bu sene rakamın 1 milyon kişiden fazla olması beklendiği ifade edildi.



Uluslararası Adana Lezzet Festivali için Merkez Park'ta stantlar kurulurken festival heyecanı şimdiden tüm kenti sardı. Merkez Park'ta yüzlerce esnaf stant açarak Adana lezzetlerini ziyaretçilere sunacak. Dünya genelinde yaşanan belirsizlikler nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren esnaf, festivalin can suyu olmasını bekliyor.

Kebapçı esnaf Yaşar Aydın, dünyada böyle bir festival olmadığını belirterek, "10-11-12 Ekim'de tüm dünyayı Adana'ya bekliyoruz. 9 sene önce bu festivalin ilk yapıldığı zamanı bilirim. O yıllarda ne kadar az katılım olduğunu hatırlıyorum. Her sene katılım sayısı arttı. Dünyada böyle bir festival yok. Bizim lezzetlerimiz, sıcak kanlılığımız ve Adana insanının misafirperverliği hiçbir yerde yok" diye konuştu.



Bu sene geçen yıla oranla yüzde 50 daha fazla et tüketilmesini beklediğini anlatan Aydın, "Geçen yıl 800 bin katılımcı vardı. Bu sene 1 milyondan fazla katılımcı bekliyoruz. Tüm dünyadan herkes Adana'ya gelsin, kebap, şırdan, halka tatlı ve birbirinden farklı lezzetlerimizi tatsınlar. Adana'ya gelip lezzeti görsünler. Geçen yıl 500 bin şiş et tüketilmişti bu sene ise geçen yıla oranla en az yüzde 50 daha fazla et tüketimi bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Merkez Park'ta düzenlenen festivalde, 3 gün boyunca dumanların gökyüzünü kapladığını kaydeden kebapçı Aydın, "10-11-12 Ekim'de Adana üstünde yoğun duman olacağından dolayı uçaklar için hava trafiği kapanacakmış. Hep söylediğim bir sözüm var. Gez dünyayı, ye Adana'yı. Dünyayı gezeceksin ama Adana'nın lezzetlerini tadacaksın" dedi.



Türkmenistan'dan festival için Adana'ya gelen misafirlerini kebap yemeye getiren Uğur Öznur, "Bir Adanalı olarak festivale katılacağız. Türkmenistan'dan misafirlerim geldi ve onlarda festivale katılacaklar. Şimdiden Adana kebap yedirmeye getirdik. Festivale gelenlerde Adana'nın lezzetlerini tatsınlar" şeklinde konuştu.

İstanbul'dan kebap yemeye gelen Adem Çınar da, "Bugün İstanbul'dan sadece kebap yemek için geldim. Çok övdüler, biz de bu lezzetin tadına bakmaya geldik. Çok beğendik, İstanbul'da böyle bir lezzet yok" ifadelerini kullandı.



İngiltere'den gelen akrabalarını kebap yemeye getiren Rukiye Civan da, "İngiltere'den misafirlerim geldiler. Onları yemeğe getirdim. Festivale katılmak için vakitleri yok ama herkesi Adana'ya festivale bekleriz, lezzetlerimiz çok başka" diyerek düşüncelerini anlattı.

Türkan Özbuzdağlı ise, "Ben bir Adanalı olarak festivale her sene katılıyorum, çok güzel geçiyor. Herkes Adana'ya gelsin ve kebap başta olmak üzere şalgam, içli köfte, şırdan, döner ve bici bici yesinler. Adana'ya gelsinler, ete doysunlar" dedi.