Polis Memuru Selmani Uçar memleketi Kozan’da son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Selmani Uçar (50) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde cenaze namazı kılınan Uçar, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Uçar'ın cenazesi, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'nın Kozan ilçesine gönderildi. Uçar için Kozan Mezarlığı'nda İlçe Müftüsü Mustafa Kaya tarafından ikindi namazını müteakip cenaze namazı kıldırıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Uçar'ın cenazesi, meslektaşlarının ve sevenlerinin omuzlarında taşınarak defnedildi.



Cenaze namazına Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, kamu kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

