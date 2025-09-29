Köpek kavgası kanlı bitti! Vurulan sahibinin başından bir an olsun ayrılmadı!

Edirne'nin Havsa ilçesinde bir arazide köpekler yüzünden çıktığı idda edilen kavgada bir kişi vurularak öldürüldü. Olayın ardından kameralara öldürülen kişiye ve zanlıya ait köpeklerin olay yerinden ayrılmadığı görüntüleri yansıdı.

Giriş Tarihi: 29.09.2025 20:27

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Havsa ilçesine bağlı Hasköy köyünde köpek ve arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli olan Gürkan Solmaz (50) ve H.N. arasında köy merasında kavga çıktı. Kavgada Gürkan Solmaz, H.N. tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Şüpheli H.N., olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Solmaz'ın cenazesi ise, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Maktul ve zanlıya ait olduğu öğrenilen köpekler ise jandarma ekiplerinin yanından ayrılmadı. Öldürülen Gürkan Solmaz'ın köpeği cesedin başında bekledi. Cenaze arabası giderken köpeğin hareketleri dikkat çekti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN