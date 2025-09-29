Kırıkkale'de 3 araç kazaya karıştı: 3 kişi yaralandı

Kırıkkale'de bir otomobil seyir halindeki başka bir otomobile çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle savrulurken başka bir otomobile vurması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Olayda 3 kişi yaralanırken hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 29.09.2025 05:53

Kaza, Kırıkkale-Kayseri D765 karayolu üzerindeki Keskin Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.H.A. idaresindeki otomobil, önünde seyir halinde olan A.S. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ise, H.Ö.'nün kullandığı araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 YARALI

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Araç sürücüleri ise kazayı yara almadan atlattı. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar çekiciyle otoparka kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

