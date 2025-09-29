Görüntüler tepki çekmişti! Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'daki trafik zorbası yakalandı

Sosyal medyada İstanbul’da bir sürücünün, trafikte tartıştığı bir diğer sürücüye taşla saldırdığı görüntüler sonrası harekete geçildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şahsın tespit edildiğini belirterek ' Şüpheli, yakalanarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullanan, trafikte “şehir eşkıyası” gibi davrananlara asla fırsat vermeyeceğiz. ' açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 29.09.2025 16:45

Sosyal medyada İstanbul'da bir sürücünün, trafikte tartıştığı bir diğer sürücüye taşla saldırdığı görüntüler sonrası harekete geçildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şahsın tespit edildiğini ve yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"İstanbul'da bir sürücünün, trafikte tartıştığı bir diğer sürücüye taşla saldırdığı görüntüler sosyal medyada yer almıştı.

Yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren şahsın, İ.B. olduğu tespit edildi. Şüpheli, yakalanarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullanan, trafikte "şehir eşkıyası" gibi davrananlara asla fırsat vermeyeceğiz. 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın, biz gereğini yapalım. "

