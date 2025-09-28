Dikkat! Sağanak yağış alarmı! Meteoroloji gün vererek uyardı: İstanbul Ankara ve İzmir'de etkili olacak
Türkiye yeni haftaya serin ve yağışlı havayla giriyor. Pazartesi ve salı günü özellikle kuzey ve iç bölgelerde sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 2-4 derece altına inecek. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok şehirde yağış etkili olacak.
Yeni haftayla birlikte Türkiye, yağışlı bir havanın etkisine giriyor. Pazartesi ve salı günü özellikle kuzey ile iç kesimlerde yağış bekleniyor. Sıcaklıklar düşerken, birçok bölgede serin ve yağışlı bir hava hakim olacak.
SICAKLIKLAR 4 DERECEYE KADAR DÜŞECEK
Meteoroloji verilerine göre, kuzey bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına inecek. Doğu Karadeniz kıyılarında ve Kırklareli'nin doğusunda yer yer sağanak görülecek. Akdeniz'de ise Burdur'un güney ve batısı ile Antalya çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
YAĞIŞLAR ETKİSİNİ ARTIRACAK
Akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ile Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinde yağışların etkisini artırması bekleniyor.
İSTANBUL ANKARA VE İZMİR...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı uyarıda bulundu. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerektiği belirtildi.
Başta İstanbul, Ankra ve İzmir olmak üzere pazartesi günü yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor.