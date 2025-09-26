Kişisel bilgileri yasa dışı yollarla ele geçirenlere operasyon! Sowix kullanan 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, BTK bünyesinde bulunan USOM tarafından vatandaşların kişisel bilgilerine erişim sağlamak amacı ile 'sowix' isimli yasa dışı sorgu sistemini kullandığı belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, BTK bünyesinde bulunan USOM tarafından vatandaşların kişisel bilgilerine erişim sağlamak amacı ile "sowix" isimli yasa dışı sorgu sistemini kullandığı belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ayrıntılar geliyor...