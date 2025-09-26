Eylem bitti ama Karşıyaka'da çöpler toplanmadı

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi çalışanları maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle bir süredir devam ettirdikleri eylemlerini dün akşam saatlerinde sonlandırmıştı. Ancak ilçe genelinde oluşan çöp yığınları yine toplanmazken, cadde ve sokaklardan etrafa kötü koku yayıldı.

Giriş Tarihi: 26.09.2025 15:09

Paylaş



ABONE OL

İzmir'in Karşıyaka Belediyesi'nde, DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube üyesi, Kent A.Ş. ve Personel AŞ'de çalışan işçiler, maaş ve geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları eyleme dün akşam son vermelerine rağmen işlek cadde ve sokaklarda yığın haldeki çöplerin alınmadığı görüldü.

Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube üyesi, Kent A.Ş. ve Personel AŞ'de çalışan işçiler, maaş ve geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları eyleme görüşmeler sonrası son verdi. Ancak işçiler, ödemelerle ilgili somut bir adım atılmadığını belirtip, 22 Eylül akşamı yeniden iş bırakma eylemi başlattı. Eylemin ardından Karşıya ilçesinin cadde ve sokaklarında çöp yığınları oluştu. Oluşan çöp yığınları ve kötü korku ise vatandaşların tepkisini çekti. Ardından, bölgeye giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine çöpleri toplattı. Esnaf ve vatandaşla da bir araya gelen Başkan Tugay, şikayet ve talepleri dinledi. Çöpleri toplatmasının ardından Karşıyaka Belediye binasına geçen Tugay burada ilçedeki çöplerle ilgili Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile toplantı yaptı. Toplantı çıkışında binanın önünde bir araya gelen sendikalı işçiler, çöpleri Büyükşehir Belediyesi ekiplerine toplatan Başkan Tugay'a tepki gösterdi. Ardından 25 Eylül akşamında ise DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube temsilcileri, Ünsal ile yapılan görüşmenin ardından eyleme son verdiklerini duyurdu.

İşçilerin akşam vardiyası itibarıyla çöp toplama mesaisine başladığı ve kısa sürede çöplerin tamamının toplanacağı ifade edildi. Ancak, buna rağmen Karşıyaka'nın işlek cadde ve sokaklarında yığın haldeki çöplerin alınmadığı görüldü.