Sakarya'da 5 ölümlü kavganın fitilini o yazı ateşlemiş

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı komşu kavgasına ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, 10'u tutuklu 11 sanık hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" gibi suçlardan hapis cezası istendi. Ayrıca, iki aile arasında geçmişe dayalı husumet bulunmadığı ancak olayların trafoya küfürlü yazı yazılmasıyla başladığı bilgisi de iddianamede yer aldı.

Giriş Tarihi: 23.09.2025 15:26

Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak üzerinde 6 Nisan'da meydana gelen olayda iddiaya göre, komşu iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar Ö., Onur Ö. ve Volkan Y.'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri hastane morguna gönderildi. Olayda yaralananlar ise şehirdeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Fahri Y. ve Özgür Ö.'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



5 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 10'u tutuklu 11 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, "kasten öldürme" suçundan tutuklular Galip Ö.'nün iki kez, akrabalar Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y.'nin 3'er kez müebbet hapsi talep edildi.

İddianamede, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Galip Ö. hakkında 4 defa, Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y. için 2 kez 10 yıldan 18'er yıla kadar, 10 sanık hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca Galip Ö. ve tutuksuz sanık Nesrin Ö. hakkında da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis talebinde bulunuldu.



İddianameye göre, iki aile arasında geçmişe dayalı bir husumet bulunmazken, olaylar Özgür Ö.'nün, yaşı küçük F.K. ve F.U.U. ile birlikte mahalledeki bir trafoya küfürlü yazı yazmasıyla başladı. Bu kişilerin, 20 Şubat'ta Taner, Samet ve Sabri Tamer Y. ile Mustafa Ç.'den "silahla tehdit" ve "hakaret" gerekçesiyle şikayetçi oldukları kaydedildi. Olaydan 4 gün önce ise Yaşar ve Özgür Ö.'nün şikayeti üzerine Mustafa Ç. ve Tuğrul Y.'nin tutuklandığı, sanık Samet Y.'nin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı belirtildi.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, olay günü Fahri Y'nin sanık Nihat Y. ile araçla olay yerine geldiği, bu sırada Onur, Galip ve Özgür Ö.'nün site önünde bekledikleri ifade edildi. Yine iddianamede, Özgür Ö.'nün elinde tüfekle site girişine doğru yürüdüğü, arkasından sanık Nihat Y., maktuller Fahri Y. ile Yaşar Ö. ve sanık Galip Ö.'nün sitenin girişine doğru gittiği kaydedildi.



Kriminal inceleme sonuçlarına da iddianamede yer verildi. Uzmanlık raporunda, sanık Nihat Y.'nin kullandığı tabancadan 4, hayatını kaybeden Volkan Y.'ye ait tabancadan 11, Ö. ailesinin kaldığı binanın çatısında bulunan iki silahtan ise 5 el ateş edildiği tespit edildi. Çatışmada sanık Galip Ö.'nün bu silahları kullandığı değerlendirildi. Olay yerindeki 30 boş kovandan 12'sinin ise ele geçirilemeyen tek bir silahtan atıldığı ve bu silahı sanıklar Bahri Taner, Selim, Ferhat, Bayram ve Taner Y.'nin kullanmış olabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Öte yandan, olaya karıştığı tespit edilen yaşı küçük A.E.Y, T.Y, B.Y, F.K. ve F.U.U. ile ilgili soruşturmanın ayrı yürütüldüğü belirtildi. Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.