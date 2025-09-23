Kansersin astımsın dediler ama gerçek çok başka çıktı! 1,5 yıldır öksürüğü geçmiyordu

Malatya'da bir buçuk yıldır geçmeyen öksürük problemi yaşayan kadın, şikayetiyle ilgili birçok hastaneye başvururken çözüm bulamadı. Kanser ve astım gibi tanılar da konulan kadının geçmeyen öksürüğünün nedeni çok başka çıktı.

Giriş Tarihi: 23.09.2025 09:43

Paylaş



ABONE OL

Malatya'da bir buçuk yıldır geçmeyen öksürük şikayetiyle birçok hastaneye başvuran hastanın, akciğerinde kabak çekirdeği olduğu ortaya çıktı. Bronkoskopiyle çıkarılan çekirdek sonrası hasta sağlığına kavuştu. 1,5 YILLIK ÖKSÜRÜĞÜN NEDENİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ! Malatya'da yaşayan 50 yaşındaki Aysel Türkeş, yaklaşık 1,5 yıldır geçmeyen kuru öksürük şikayeti nedeniyle hastane hastane dolaştı. İlk başta astım, bronşit hatta kanser teşhisi konulan Türkeş'in, Battalgazi Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonucunda akciğerine kabak çekirdeği kaçtığı tespit edildi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer Emre Aşkın tarafından yapılan bronkoskopi işleminde, hastanın akciğerinde kabak çekirdeği bulundu.

Kadının Battalgazi Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenesinde akciğerinde kabak çekirdeği olduğu belirlendi. (İHA)



"KENDİMİ YENİ DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Yaşadığı süreci anlatan Aysel Türkeş, "Astım şikayetiyle hastaneye gittim. Buhar tedavisi verdiler ama geçmedi. Gece uyuyamıyordum, öksürükten ağzımdan kan geliyordu. Çok doktora gittim, kanserden bile şüphelendiler. Sonunda Dr. Ömer Emre Aşkın'a yönlendirildim. Bronkoskopi yapıldı, meğer kabak çekirdeği kaçmış ciğerime. Onu çıkardılar. Şimdi çok şükür iyiyim, öksürüğüm kalmadı. Kendimi yeni doğmuş gibi hissediyorum" dedi.