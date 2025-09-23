Hatay'da pazarcıların kavgası; 1 yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde pazarcılar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 23.09.2025 10:36

Paylaş



ABONE OL

Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Pazarcılar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Paniğe neden olan kavgada pazarcı M.A.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahale ettiği kavgada yaralanan M.A.B. götürüldüğü Samandağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Cep telefonuyla görüntülenen kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.