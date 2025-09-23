Antalya'da tur otobüsü ile yolcu midibüsü çarpıştı: 2'si ağır 15 yaralı

Giriş Tarihi: 23.09.2025 10:18

Antalya 'nın Alanya ilçesinde özel tur otobüsüyle yolcu midibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2'si ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi için hastanelere yönlendirildi.

Kaza nedeniyle tur otobüsü büyük hasar gördü. (İHA)

Edinilen bilgiye göre, aynı istikametteki özel tur otobüsü ile yolcu midibüsünün çarpışası sonucu ilk belirlemelere göre 2'si ağır 15 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans yönlendirildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.