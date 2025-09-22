Erzincan'ın az şekerli "Cimin üzümü"nün hasadı sürüyor

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yetişen yörenin tescilli ürünlerinden "Cimin üzümü"nün hasadı sürüyor.

Kentin önemli gelir kaynakları arasında yer alan ve 8 bin 650 dekar alanda yetiştirilen sofralık siyah üzümün hasadı devam ediyor. Kendine has tadıyla sofralık olarak talep gören Cimin üzümü, ince kabuğu ve iri tanelerinin yanında şeker oranının düşük olması dolayısıyla da tercih ediliyor.

Sabahın ilk ışıklarında kentin bağlarında başlayan hasat mesaisinde üreticiler, narin yapısıyla meyvesine fazla dokunmadan topladıkları üzümleri kasalara doldurup satışa hazır hale getiriyor.

Uygun hava koşulları dolayısıyla yaklaşık 6 bin ton rekolte beklenen tescilli Cimin üzümü, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nin yanında Türkiye'nin farklı illerine satılıyor.

Bağda hasat yapan Muammer Çokyaşar, eylül ayında hasadına başlanan yöreye özgü üzümün kasıma kadar satışının devam ettiğini belirtti.

Üzümün hassas yapısı gereği çok fazla dokunmadan hasat yaptıklarını ifade eden Çokyaşar, aroması, iriliği, sululuğu ve sağlık yönüyle de Cimin üzümünün her zaman ilgi gördüğünü söyledi.