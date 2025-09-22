Yaşam

AFAD duyurdu! Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.02'de 4.5 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABONE OL
AFAD duyurdu! Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in merkez üssü Sındırgı olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE:
2025-09-22 12:02:42 39.18889 28.17167 7.0 MW 4.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 11:40:55 39.20333 28.17917 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 11:39:25 39.24056 28.07889 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 11:34:24 39.2125 28.2425 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 11:26:15 39.22056 28.18222 9.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 11:11:27 39.20444 28.15944 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 10:58:18 39.17583 28.23083 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 10:51:20 39.20222 28.20222 7.03 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 10:49:36 39.16944 28.19028 6.97 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde depremBalıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem BALIKESİR'İN SINDIRGI İLÇESİNDE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN