AFAD duyurdu! Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.02'de 4.5 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in merkez üssü Sındırgı olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE:
2025-09-22 12:02:42 39.18889 28.17167 7.0 MW 4.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 11:40:55 39.20333 28.17917 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 11:39:25 39.24056 28.07889 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 11:34:24 39.2125 28.2425 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 11:26:15 39.22056 28.18222 9.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 11:11:27 39.20444 28.15944 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 10:58:18 39.17583 28.23083 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 10:51:20 39.20222 28.20222 7.03 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-22 10:49:36 39.16944 28.19028 6.97 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)