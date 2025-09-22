AFAD duyurdu! Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Giriş Tarihi: 22.09.2025 12:12

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in merkez üssü Sındırgı olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.