Kilis'te kaza: 2 yaralı

Kilis'te, pikap ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 21.09.2025 17:22

Kaza, öğleden sonra Kilis-Gaziantep karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.

O.K. yönetimindeki 38 ADR 646 plakalı pikap bilinmeyen nedenle önünde ilerleyen M.Z.Y. kontrolündeki 27 APS 546 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada devrilen motosiklet sürüklendikten sonra şarampole yuvarlandı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile yanındaki ismi öğrenilemeyen arkadaşı yaralandı.

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

