Aracın tekeri yola fırladı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Diyarbakır’da 3 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında üç kişi yaralandı. Kazada araçlardan birinin tekeri yola fırladı.

21.09.2025 11:43

Kaza dün gece saatlerinde Sanayi Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen 3 araç, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan birinin tekeri yola fırladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araçlar çekici yordamı ile bölgeden kaldırılırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.