Şırnak'ta kaya düşmelerine karşı 15 bin metrekarelik çelik ağ ve sensörlü bariyer sistemli önlem

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ödül Mahallesi'nde yıllardır vatandaşların korkulu rüyası haline gelen kaya düşmeleri, çelik ağ kaplama ve sensor destekli bariyer sisteminin kurulmasıyla etkin çözüm sunuldu.

Giriş Tarihi: 20.09.2025 11:15

İlçenin Ödül Mahallesi'ndeki yamaç, kaya düşmesine karşı AFAD ekipleri tarafından çelik ağlarla korunuyor. Mahalle muhtarın Bişar Ürün'ün Şırnak Valiliğine yaptığı başvuru üzerine AFAD İl Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalarla, 54 ev ve 1 iş yeri güvenli hale getiriliyor. Ekipler tarafından bölgede yapılan inceleme ve analiz doğrultusunda kayaların yerleşim yerlerine düşme riskinin ortadan kaldırılması için proje hazırlandı. Proje ile kaya düşmeleri, çelik ağ kaplama ve sensor destekli bariyer sisteminin kurulmasıyla etkin çözüm sunuldu.



AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek, Ödül Mahallesi sakinlerinin yıllardan beri kaya düşme korkusuyla yaşamak zorunda olduğunu söyledi. Mahalle muhtarının valiliğe bir dilekçesi neticesinde Vali Birol Ekici'nin talimatlarıyla tespit, keşif ve inceleme yaptıklarını belirten İşlek, incelemeler sonucunda bir tek rapor düzenledikleri, raporu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı arz ettiklerini ifade etti.



İşlek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının raporu inceledikten sonra, buranın projelendirmesine ve uygulama yapılmasına onay verdiğini kaydederek, "Bu onay sayesinde şu an uluslararası sertifikaya sahip, irata sertifikasına sahip profesyonel dağcılarımızın marifetiyle Uludere'deki kaya düşme risklerini bertaraf ediyoruz. Bu gördüğünüz alanda yaklaşık 15 bin metrekarelik bir bölgeyi çelikle kaplıyoruz. Bu kaplamanın kendini tutabilmesi için yaklaşık 700 angalaj açmış bulunmaktayız. Aralıklı ankraj açıyoruz. Bu ankraj 3 m, 5 m matkaplar sayesinde içeriye doğru, dağın içine doğru giriyoruz ve bu örtülemeyi sabitliyoruz. Bu kayayı da yerinde sabitliyoruz. Bu dağ yamacının öbür tarafındaki kayaların çatlaklı yapısı ve parçalı olmasından kaynaklı oraya farklı bir sistem uyguluyoruz. Bariyer sistemini uygulayacağız. Bu bariyer sayesinde kayalar bu bölgede düşmeyecek. Bariyerli olan bölgede kayanın düşmesine izin vereceğiz, ama düştüğü yerde bizim çelik bariyerimiz o düşen kayayı karşılamış olacak. Bu sayede insanlarımız güven içinde kendi evlerinde rahatlıkla oturabilecekler. Bu kaya düşme riskini artık düşünmeyecekler inşallah" dedi.



TÜRKİYE'DE İLK SENSÖRLÜ ERKEN UYARI SİSTEMİ



İşlek, "Projede Türkiye'de bir ilk olarak, sensörlü erken uyarı sistemine de yer verildi. Bariyer sistemine entegre edilen sensorler sayesinde düşen kayaların oluşturduğu enerji miktarı ölçülerek AFAD ekiplerine SMS yoluyla bildirim yapılacak. Bu sistem sayesinde yeni riskler önceden tespit edilip anında müdahale edilebilecek. Türkiye'de ilk kez böyle bir sistem kullanılıyor. Yürütülen çalışmalar sayesinde Ödül Mahallesi sakinlerinin yıllardır yaşadığı korkunun sona erecek. Bu projeyle vatandaşlarımız evlerinde güven içinde yaşayabilecek. Kaya düşme riskini artık düşünmelerine gerek kalmayacak" diye konuştu.



Ödül Mahalle Muhtarı Bişar Ürün, AFAD'ın çalışmaları öncesinde evlerinde rahat bir şekilde yaşayamadıklarını belirtti. Ürün, "Bu kayalar, çok tehlikeli insanlarımız için, Bizlerde AFAD İl Müdürlüğü'ne ve Şırnak Valiliğine dilekçe verdik. Allah razı olsun geldiler, çalışmalar yaptılar. Bu karayolunu kapattılar, telle kapattılar. Emekleri olan herkese çok teşekkür ederiz. Biz de rahat rahat burada uyuyabiliriz. Daha önce çok sıkıntılar yaşıyordu ama şimdi rahat rahat yatabiliyoruz evimizin içerisinde" diye konuştu.