Antalya'da ırmak kenarında yangın paniği! Böğürtlen ve çalılık alan tutuştu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle ırmak kenarında yangın çıktı. Böğürtlen ve çalılık alanda yükselen alevlere bölgeye intikal eden ekiplerce müdahale edildi. Yapılan çalışma sonucunda yangın büyümeden söndürüldü.

Giriş Tarihi: 20.09.2025 01:06

Paylaş



ABONE OL

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmak kenarında çıkan yangında böğürtlen ve çalılık alandan yükselen alevler korkuttu. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.



112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini alarma geçirdi. İhbarda belirtilen bölgeye gelen ekipler, yangının Şelale Mahallesinde değil, ırmağın diğer yakasında bulunan Çayyazı Mahallesinde olduğunu belirledi.



Hızla yangın bölgesine ulaşan ekipler, yangına müdahalede bulunarak kısa sürede söndürdü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN