Tırdan 560 paket kaçak sigara ele geçirildi: 1 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında bir tırdan 560 paket kaçak sigara ele geçirilirken, şoför gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 17.09.2025 05:31

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Pınarbaşı İlçe Jandarma Komuranlığı ve Bünyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kayseri-Malatya Karayolu çay ve tütün tespit köpeğinin eşliğinde yapılan aramada toplamda 560 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Tır şoförü ekipler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

