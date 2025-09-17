Samsun'daki kaza cinayet çıktı iddiası! Anne ve çocuğunun öldüğü olayda doktor baba tutuklandı

Giriş Tarihi: 17.09.2025 12:19

Kazaya ilişkin yapılan incelemede, Gülşah Karaman Kıyak 'ın olaydan hemen önce cep telefonundan ailesine "Beni tehdit ediyor" şeklinde mesaj attığı belirlendi.

Serdar Kıyak cenazede ağlamıştı (İHA)

DOKTOR EŞ TUTUKLANDI

Kıyak, çıkarıldığı hakimlikçe, "Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak alt soya karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Serdar Kıyak yönetimindeki 55 AAL 625 plakalı otomobil, 12 Eylül'de Asar Mahallesi'nde Kızılırmak'a düşmüş, aracın içindeki sürücünün eşi Gülşah (34) ve oğlu Poyraz Kıyak (1) hayatını kaybetmişti.

Kendi imkanlarıyla sudan çıkan Serdar Kıyak'ın Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktor olduğu öğrenilmişti.