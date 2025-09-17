Samsun'daki kaza cinayet çıktı iddiası! Anne ve çocuğunun öldüğü olayda doktor baba tutuklandı
Samsun’un Bafra ilçesinde otomobiliyle Kızılırmak’a düşen ve eşi Gülşah (34) ile oğlu Poyraz’ın (1) ölümüne neden olan Serdar Kıyak (32) tutuklandı. Olay öncesinde Gülşah Karaman Kıyak’ın ailesine “Beni tehdit ediyor” mesajı gönderdiği ortaya çıktı.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında nehre düşen otomobilde karısı ile çocuğu yaşamını yitiren sürücü Serdar Kıyak (32) hakkında gözaltı kararı verildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Kıyak, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
KADIN MESAJ ATMIŞ
Kazaya ilişkin yapılan incelemede, Gülşah Karaman Kıyak'ın olaydan hemen önce cep telefonundan ailesine "Beni tehdit ediyor" şeklinde mesaj attığı belirlendi.
DOKTOR EŞ TUTUKLANDI
Kıyak, çıkarıldığı hakimlikçe, "Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak alt soya karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Serdar Kıyak yönetimindeki 55 AAL 625 plakalı otomobil, 12 Eylül'de Asar Mahallesi'nde Kızılırmak'a düşmüş, aracın içindeki sürücünün eşi Gülşah (34) ve oğlu Poyraz Kıyak (1) hayatını kaybetmişti.
Kendi imkanlarıyla sudan çıkan Serdar Kıyak'ın Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktor olduğu öğrenilmişti.