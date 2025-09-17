Ordu'da itfaiyeden kedi kurtarma operasyonu

Ordu'nun Ünye ilçesinde, bir otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 17.09.2025 14:19

Olay, Ortayılmazlar Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir aracın kaputundan kedi sesi geldiğini duyan duyarlı vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi kurtarmak için çalışmalara başladı. Ekiplerin hayvan kurtarma aparatı kullanarak yaptığı uzun çalışmaların ardından kedi kurtarıldı.