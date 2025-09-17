Husumetlisini camide namaz kılarken öldürmüştü! İddianamede kan donduran detaylar

Şevki Tanrıkulu, camide namaz kıldığı sırada öldürülmüştü

Maktulün aslı olmadığı halde kendi evinin önüne çöp dökmek, sigara izmariti atmak, kaçak elektrik ve su kullanmak gibi bahanelerle kendisi ve ailesiyle sürekli tartıştığını öne süren Şanlı, kendilerinin şeref ve haysiyetine dokunacak sözler sarf ettiğini savundu.

İfadesinde, yine zaman zaman evlerine gelen kişilerin arabalarını onun evinin önüne park etmesinden dolayı sorun çıkarttığını iddia eden şüpheli, savunmasında şunları anlattı:

"Bu meseleler dolayısıyla maktul bana ve aileme ağza alınmayacak küfürler etti. Birkaç sefer de annemi darbetti. Olay günü evinin önünde süt parasını ödemekte olduğum esnada maktul beni gördü, hakaret ve tehditte bulundu. Önceki yaşanmışlıkların da etkisiyle evin önünde bulunan bıçağı alıp arkasından gittim. Camide namaz kıldığı esnada, 'Şimdi de küfür etsene, şimdi de tehdit etsene, şimdi de tahrik etsene' diyerek öldürme kastıyla boğazını kestim. Yere düştükten sonra eylemime devam ettim ve maktulün göğüs bölgesine doğru birkaç bıçak darbesi daha gerçekleştirdim."