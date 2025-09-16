Kabataş - Bağcılar tramvay hattının bir kısmı seferlere kapatıldı

Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'nda yapılan zorunlu hat bakım çalışmaları nedeniyle seferler Kabataş - Yusufpaşa ve Fındıkzade - Bağcılar arasında yapıldığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 16.09.2025 10:01

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda zorunlu hat bakım çalışması nedeniyle seferlerin belirli istasyonlar arasında yapıldığı bildirildi.



Metro İstanbul'un, ABD merkezli X hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yapılması zorunlu hat bakım çalışması nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

