Okulların açılmasıyla hastalıklar arttı

Okulların açılması ve mevsim geçişlerinin etkisiyle çocuklarda hastalıkların artış gösterdiğini belirten Diyetisyen Çağla Begüm Yıldırım, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekerek aileleri uyardı. Yıldırım, çocuklara paketlenmiş ve abur cubur gıdalar verilmemesi gerektiğini söyledi.

Diyetisyen Çağla Begüm Yıldırım, okulların başlamasıyla birlikte çocuklarda enfeksiyon hastalıklarının yaygınlaştığını belirtti. Bağışıklık sisteminin zayıflamasında beslenmenin büyük rol oynadığını ifade eden Yıldırım, "Beslenme şekli çok önemli. Çocuklara kesinlikle paketlenmiş gıdalar ve abur cubur verilmemeli. Bu tür ürünler bağışıklık sistemini zayıflatıyor" dedi.

Yeterli su tüketiminin de hastalıklara karşı koruyucu olduğunu söyleyen Yıldırım, çikolata gibi işlenmiş şeker içeren atıştırmalıklar yerine doğal alternatiflerin tercih edilmesi gerektiğini belirterek, "Çocuklar, çikolataya alternatif olarak tahin ve pekmez tüketirse hem enerji alırlar hem de hastalıkların önüne daha rahat geçilebilir. Pekmez ve tahin karışımı, demir ve kalsiyum açısından da oldukça zengindir. Paketlenmiş gıda ve meyve suyu yerine meyve tüketimi daha faydalıdır" diye konuştu. Mevsim geçişlerinde sağlıklı beslenme, hijyen ve uyku düzenine dikkat edilmesi gerektiği belirtilirken bağışıklığı destekleyen doğal besinlerin çocukların beslenme programlarına dahil edilmesini öneriliyor" diye konuştu.