Batman'da anne baba ve 2 çocuğuna pusu! 4 kişi yaşamını yitirdi

Batman'ın Beşeri ilçesinde hafif ticari araca uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişilerce yapılan taramada anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 15.09.2025 01:34

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Eskihamur köyündeki evlerine dönen Şanlı ailesine Beyçayır köyü mevkisinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pusu kuruldu. Baba Mehmet Şanlı yönetimindeki hafif ticari araç içerisinde bulunan eşi Takibe Şanlı, çocukları Elanur Şanlı (9) ve Akıncan Şanlı(5), uzun namlulu silahla kurşun yağmuruna tutuldu.



İhbar üzeirne olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Şanlı ailesinin tüm fertlerinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.



Batman Valiliğinden yapılan açıklamada Cumhuriyet Savcılığınca adli tahkikatın başlatıldığı bildirildi.

