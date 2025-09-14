Mersin'de 3 arkadaş gece denize girdi: 1'i boğularak yaşamını yitirdi

Mersin'de gece saatleri 3 arkadaş denize girdi. Kızkalesi yakınlarındaki sahildeki denize açılan arkadaşlardan Erol Türkdoğan’ın bir süre sonra kıyıya dönmemesi üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yaptıkları incelemenin sonucunda Türkdoğan'ın cansız bedeni bulundu.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kızkalesi yakınlarındaki sahilde meydana geldi. Denize açılan üç arkadaştan Erol Türkdoğan'ın bir süre sonra kıyıya dönmemesi üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerce bulunan Türkdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Türkdoğan'ın cesedi, incelemeler için Erdemli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

