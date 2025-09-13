Ormanda ayı saldırısına uğrayan kadın tedavi altına alındı

Sivas’ta kaybolan hayvanlarını ormanda arayan kadına ayı saldırdı. Vücudunun çeşitli kısımlarından yaralanan kadın Sivas Cumhuriyet Üniversitesi aciline kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 13.09.2025 17:13

Edinilen bilgilere göre, olay, Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana geldi.

Ballıca köyünde yaşayan S.Ş. (57), Gümüşcek mezrasında kaybolan hayvanlarını aramaya çıktı. Hayvanlarının ormanda olabileceğini düşünen kadın, ayı saldırısına uğradı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Vücudunun çeşitli kısımlarından yaralanan kadın önce Suşehri Devlet Hastanesi'ne, ardından ambulans helikopter ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi aciline kaldırıldı.

57 yaşındaki kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

