Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı

Hasan Kılıç'ın cenazesinin bugün (13 Eylül 2025) ikindi namazına müteakip defnedileceği bildirildi. (A Haber arşiv)



Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Kılıç, ayrıca Gazi ve Selçuk Üniversitelerinde "siyasal iletişim" dersleri verdi. Yalnızca bir metin yazarı değil; fikri derinliği, devlet tecrübesi ve çalışkanlığıyla da saygı duyulan bir bürokrat ve fikir adamı olarak anılacak.



Yozgat Sorgunlu olan Kılıç Ailesi tarafından yapılan açıklamada, merhumun bugün ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığına defnedileceği bildirildi.

Kılıç'ın cenazesi, ikindi vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Kılıç, evli ve 3 çocuk babasıydı.