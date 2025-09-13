Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapan Hamdi Kılıç, bir süredir devam eden sağlık problemleri nedeniyle Hakk'a yürüdü. Başkan Erdoğan sosyal medyasından paylaştığı taziye mesajında, "Ömrünü devleti ve milletinin hizmetine adamış, Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadelesine bütün varlığıyla omuz vermiş, başdanışmanım, yol ve dava arkadaşım Hamdi Kılıç’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim." ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Rabb'im rahmetiyle kuşatsın, mekanını cennet, makamını ali eylesin. Ailesinin, camiamızın başı sağ olsun" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise paylaşımında, "Çok üzgünüz..." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve uzun yıllardır Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma metinlerini hazırlayan Hamdi Kılıç, tedavi gördüğü hastalık nedeniyle vefat etti. Kılıç'ın vefatı, siyaset ve bürokrasi çevrelerinde büyük üzüntüye yol açtı.
KALEMİN VE KELAMIN USTASI
Hamdi Kılıç, Başkan Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak, Türk siyasetinde kalemin ve kelamın ustalarından biri olarak tanındı. Sessiz ve mütevazı kişiliğinin yanı sıra güçlü kalemiyle, yakın dönemde siyasi tarihe damga vuran birçok önemli konuşmaya imza attı.
2007 yılından itibaren Başkan Erdoğan'ın metin ekibinde görev alan Kılıç, Başdanışman olarak 2015'ten itibaren Cumhurbaşkanı'nın kamuoyuna yönelik konuşmalarını hazırlayan ekibin başında bulunuyordu.
SİYASET VE MEDYA DÜNYASINDA İZ BIRAKTI
Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Gündüz ve Hergün Gazetelerinde yöneticilik yapmış olan Hamdi Kılıç, Sayın Devlet Bahçeli ile MHP Genel Sekreterliği döneminde, merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile BBP Genel Başkanlığı döneminde teşriki mesaide bulunmuştu.