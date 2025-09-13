Yaşam

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapan Hamdi Kılıç, bir süredir devam eden sağlık problemleri nedeniyle Hakk'a yürüdü. Başkan Erdoğan sosyal medyasından paylaştığı taziye mesajında, "Ömrünü devleti ve milletinin hizmetine adamış, Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadelesine bütün varlığıyla omuz vermiş, başdanışmanım, yol ve dava arkadaşım Hamdi Kılıç’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim." ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Rabb'im rahmetiyle kuşatsın, mekanını cennet, makamını ali eylesin. Ailesinin, camiamızın başı sağ olsun" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise paylaşımında, "Çok üzgünüz..." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve uzun yıllardır Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma metinlerini hazırlayan Hamdi Kılıç, tedavi gördüğü hastalık nedeniyle vefat etti. Kılıç'ın vefatı, siyaset ve bürokrasi çevrelerinde büyük üzüntüye yol açtı.

Hamdi Kılıç, 2015'ten bu yana Başkan Erdoğan'ın kamuoyuna yönelik açıklamalarını hazırlayan ekibin başında bulunuyordu. (A Haber arşiv)Hamdi Kılıç, 2015'ten bu yana Başkan Erdoğan'ın kamuoyuna yönelik açıklamalarını hazırlayan ekibin başında bulunuyordu. (A Haber arşiv)

KALEMİN VE KELAMIN USTASI
Hamdi Kılıç, Başkan Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak, Türk siyasetinde kalemin ve kelamın ustalarından biri olarak tanındı. Sessiz ve mütevazı kişiliğinin yanı sıra güçlü kalemiyle, yakın dönemde siyasi tarihe damga vuran birçok önemli konuşmaya imza attı.

2007 yılından itibaren Başkan Erdoğan'ın metin ekibinde görev alan Kılıç, Başdanışman olarak 2015'ten itibaren Cumhurbaşkanı'nın kamuoyuna yönelik konuşmalarını hazırlayan ekibin başında bulunuyordu.

SİYASET VE MEDYA DÜNYASINDA İZ BIRAKTI
Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Gündüz ve Hergün Gazetelerinde yöneticilik yapmış olan Hamdi Kılıç, Sayın Devlet Bahçeli ile MHP Genel Sekreterliği döneminde, merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile BBP Genel Başkanlığı döneminde teşriki mesaide bulunmuştu.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Kılıç, ayrıca Gazi ve Selçuk Üniversitelerinde "siyasal iletişim" dersleri verdi. Yalnızca bir metin yazarı değil; fikri derinliği, devlet tecrübesi ve çalışkanlığıyla da saygı duyulan bir bürokrat ve fikir adamı olarak anılacak.

Yozgat Sorgunlu olan Kılıç Ailesi tarafından yapılan açıklamada, merhumun bugün ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığına defnedileceği bildirildi.

Kılıç'ın cenazesi, ikindi vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Kılıç, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Başkan Erdoğan ve Hamdi Kılıç (A haber arşiv)Başkan Erdoğan ve Hamdi Kılıç (A haber arşiv)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Kılıç'ın ölüm haberi üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "Ömrünü devleti ve milletinin hizmetine adamış, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesine bütün varlığıyla omuz vermiş, başdanışmanım, yol ve dava arkadaşım Hamdi Kılıç'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim.

Hamdi Kılıç kardeşime Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve tüm dostlarına başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet, makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Hamdi Kılıç'la ilgili paylaşımı (X)AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Hamdi Kılıç'la ilgili paylaşımı (X)

AK PARTİ'DEN TAZİYE MESAJI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Çelik yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Çok üzgünüz…

Cumhurbaşkanımızın başdanışmanı, değerli kardeşimiz, yol arkadaşımız, güzel bir insan ve vefalı bir dost, Hamdi Kılıç rahmete kavuştu.

Değerli ailesinin ve tüm yol arkadaşlarımızın başı sağolsun.

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun."

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ın Hamdi Kılıç'la ilgili paylaşımı (X)AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ın Hamdi Kılıç'la ilgili paylaşımı (X)

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Hamdi Kılıç'ın vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, kıymetli büyüğümüz Hamdi Kılıç ağabeyimiz Hakk'ın rahmetine kavuştu. Partimize ve Cumhurbaşkanımıza sarsılmaz bir bağlılıkla hizmet etmiş, derin birikimi ve düşünce adamı kimliğiyle ömrünü davasına, milletine ve devletine adamıştı. Rabb'im rahmetiyle kuşatsın, mekanını cennet, makamını ali eylesin. Ailesinin, camiamızın başı sağ olsun" dedi.

