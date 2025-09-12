Şişli’de CRR Konser Salonu’nda yangın: 2 işçi dumandan etkilendi

Şişli’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda kaynak çalışması sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, 2 işçi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 12.09.2025 18:39

Paylaş



ABONE OL

Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nun altındaki depo alanında kaynak makinesiyle çalışma yapıldığı sırada yangın çıktı. Olay, saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Yangının çıkmasıyla salondakiler kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdi.

Yangın kısa sürede söndürülürken, 2 işçi dumandan etkilenerek ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. İşçiler daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin kaynak çalışması sırasında oluşan kıvılcımlardan kaynaklandığını bildirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN