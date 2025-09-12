Sahte e-imza duruşması 10 Ekim'e ertelendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında, kamu görevlileri adına sahte e-imza üretilip kamu sistemlerine izinsiz erişim sağlandığı, sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlendiği tespit edildi. Toplam 199 kişi hakkında iki iddianame hazırlanırken 5 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Öte yandan bir sonraki duruşma 10 Ekim'e ertelendi.

199 KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, kamu görevlileri adına sahte e-imzalar üretilerek çeşitli kamu kurumlarının sistemlerine izinsiz erişim sağlandığı, sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlendiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında 37'si tutuklu toplam 199 kişi hakkında iki ayrı iddianame hazırlanarak, dava açıldı.

Ara kararda 5 kişinin tutukluluğu için devam kararı verildi (AA)

İKİ İDDİANAME HAZIRLANDI

İlk iddianamede 134 kişi hakkında; 'ÖSYM Kanunu'na muhalefet', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Bilişim sistemine girme' ve 'Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İkinci iddianamede ise 65 kişi hakkında aynı suçlardan 5 yıldan 50 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istendi.

Hazırlanan iddianameler, Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

