Kocaeli'de evden ziynet eşya çalan hırsızlara polis operasyonu! Suç makinesi çıktılar

Edinilen bilgiye göre, 1 Ağustos Cuma günü İzmit'te bir evden 300 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerin 114 suç kaydı bulunan E.G. ve 30 suç kaydı olan N.U. olduğunu belirledi. Şüphelilerden E.G, polisin takibi sonucu 1 Eylül'de Kırıkkale'de düzenlenen operasyonla yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.