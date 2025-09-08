Kayseri'de 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısa operasyon

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan düzenlenen operasyon kapsamında hırsızlık suçundan 13 yıl 5 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

08.09.2025

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 'hırsızlık' suçundan 13 yıl 5 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ş. (34) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan O.Ş. cezaevine teslim edildi.

