Iğdır'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı

Iğdır merkez Halfeli yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Kimlikleri belirlenemeyen motosiklet sürücüsü ve yolcusu ağır, otomobil sürücüsü ise hafif yaralandı.

Giriş Tarihi: 07.09.2025 09:04

Iğdır merkez Halfeli beldesi yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, dün gece Halfeli beldesine giden karayolunda henüz plakaları belirlenemeyen bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan ve kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki kişi ağır yaralanırken, otomobil sürücüsünün hafif yaralı olarak kurtulduğu bildirildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



