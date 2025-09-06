Daltonlar’dan Casperlar’a suikast planı! İtalya’yı ayağa kaldıran olayda yeni detaylar | Asırlık festival öncesi alarm verilmişti

İtalya’nın Viterbo kentinde düzenlenen asırlık “Macchina di Santa Rosa” festivali öncesi 7 Türk vatandaşının yakalanmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan kişilerin, Daltonlar çetesine üye oldukları ve geçtiğimiz hafta Viterbo şehrinde yakalanan “Casperlar” çetesinin lideri İsmail Atız’a suikast planladıkları öne sürüldü. Ağır silahlarla yakalanan saldırganlardan Abdullah A.’nın, Ocak ayında Bahçelievler’de öldürülen Casperlar üyesi Ahmet Cangi’nin katili olduğu iddia edildi.

İtalya'da her yıl 3 Eylül'de şehrin koruyucu azizesi Santa Rosa onuruna düzenlenen 'Macchina di Santa Rosa' festivalinde yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti. 21:00 da başlayacak olan etkinliğe saatler kala iki Türk vatandaşının, festival sokağında bulunan bir eve kiracı olarak yerleştiği ve davranışlarının garip olduğu bilgisine ulaşan polis, eve baskın düzenledi.

İtalya’nın Viterbo kentinde düzenlenen Santa Rosa Festivali Baskında koltuğun arkasına gizlenmiş bir makineli tüfek, iki tabanca, çok sayıda şarjör ve sahte kimlikler ele geçirilirken, iki kişi gözaltına alındı. İki saldırganın telefonundan çıkan bilgiler doğrultusunda Montefiascone'deki bir eve baskın düzenlendi. Baskında yaşları 35 ile 40 arasında değişen 5 Türk daha gözaltına alındı.