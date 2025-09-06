Ankara'da sokaklar göle döndü! Araçlar yolda kaldı | A Haber olay yerinde

Giriş Tarihi: 06.09.2025 16:34

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 'nda Şaşmaz mevkii de sağanak nedeniyle göle döndü. Yoğun trafiğin olduğu bulvarda ulaşım durma noktasına geldi ve uzun araç konvoyu oluştu.

Ankara 'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ulaşım aksadı. Başkent'te öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Kentin bazı yerlerinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yolda oluşan su birikintisi nedeniyle birçok araç yolda kalırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. (DHA)

Aynı bölgede ara sokaklarda da su birikintileri oluştu. Bazı araçlar suyun içinde mahsur kaldı. Vatandaşlar tıkanan mazgalları elleriyle açarak suyu tahliye etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri de sevk edildi. Ekipler suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

A Haber muhabiri Burcu Özüduru, Ankara Yeni Mahalle Şaşmaz üst geçidinde yaşanan su baskını ve yoğun trafik ile ilgili bilgiler aktardı. Özüduru, "Şu an Ankara Yeni Mahalledeyiz. Şaşmaz üst geçidindeyiz. İşte arkamda gördüğünüz gibi Ankara'da beklenen yağış akşam saatlerinde başladı. Şu an için yağış yok. Ancak yağmurun yoğun şekilde yağmasından kaynaklı, Şaşmaz üst geçidinin hemen karşısında büyük bir su birikintisi olduğunu görüyoruz" dedi.

TRAFİK KİLİTLENDİ, EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

Özüduru, su birikintisinin trafikte aksamalara yol açtığını belirterek, "Bir yandan trafik polisleri müdahale ediyor. Trafik burada oldukça yoğun. Ekipler, su birikintisini açmak için çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ UYARISI VE GELECEK GÜNLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına da değinerek, "Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğündeydik ve bugün, pazar günü, pazartesi günü için Ankara'da yoğun yağış bekleniyordu. Bugün akşam saatlerinde bu yağışlardan biri gerçekleşti. Yağmur şu an durmuş durumda, ancak tekrar yağması bekleniyor" diye konuştu.

SÜRÜCÜLERE UYARILAR VE TRAFİK KONTROLÜ

Burcu Özüduru, bölgede otomobil, otobüs ve dolmuş sürücülerinin de etkilendiğini belirterek, "Şu anda trafik tekrardan akmaya devam ediyor. Ekipler hem trafiği kontrol altına almaya çalışıyor hem de mazgalları açarak su birikintilerini boşaltmaya çalışıyor" dedi.