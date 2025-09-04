Konya'da polisi bıçakla yaralamıştı! O sanığa 18 yıla kadar hapis talebi

Konya'da 13 Ekim 2024'te Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'taki ikametinde sinir krizi geçiren Emre K. ile ilgilenen ambulans görevlilerinin yardım istediği polis memurlarından Mustafa Topuz, Emre K'nin bıçaklı saldırısı sonrası sırtından yaralanmıştı. Bu kapsamda tutuklu sanığın 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Emre K. ile tutuksuz yargılanan polis memurları E.D, S.H, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Söz verilen Emre K, olay nedeniyle pişman olduğunu bildirdi.

Savcı açıkladığı mütalaasında, sanık Emre K'nin "Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan" 10 yıldan 18 yıla kadar, tutuksuz yargılanan polis memurları E.D. ve S.H'nin "görevi kötüye kullanma" suçundan 6'şar aydan 2'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Emre K'nin avukatı, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna dair raporu ve mütalaayı kabul etmediklerini kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Silahla vurulan saldırgan yaralı olarak etkisiz hale getirilmiş, yaralı polis ve şüpheli ambulanslarla hastanelere kaldırılmıştı. Zanlı, 22 Ekim'de çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Olaya ilişkin iddianamede, sanık Emre K'nin "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan, polis memurları E.D. ve S.H. hakkında da "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmaları talep edilmişti.