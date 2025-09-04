Çaldıran'da anız yangını

Van'ın Çaldıran ilçesinde çıkan anız yangını çevredeki evlere sıçramadan itfaiye ekipleri ile vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Giriş Tarihi: 04.09.2025 11:26

Edinilen bilgiye göre yangın, Çaldıran ilçesine bağlı Yukarı Ayrancı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekibi sevk edildi. Mahalle sakinlerini tedirgin eden yangın, ekiplerin müdahalesi ile çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

