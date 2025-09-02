Teknede fenalaşan 86 yaşındaki Arjantinli turiste tıbbi tahliye
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bulunan teknede fenalaşan 86 yaşındaki Arjantinli turistin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi. Ekiplerce Bodrum'daki marinaya getirilen yaşlı turist, burada bekleyen ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Arjantinli Juan Fernando De Alzaga'nın (86) gece saatlerinde Kissebükü mevkisindeki teknede rahatsızlanması üzerine kaptan durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine Bodrum Deniz Kurtarma Derneğine ait tam donanımlı deniz ambulansı bölgeye hareket etti.
Ekiplerce Bodrum'daki marinaya getirilen yaşlı turist, burada bekleyen ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.