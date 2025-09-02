İzmir'deki polis memuru kazada hayatını kaybetti

İzmir’in Çeşme ilçesinde, motosikletle otomobilin çarpışması sonucu polis memuru Ahmet Busanç hayatını kaybetti. Busanç, eşinin rahatsızlanması üzerine şehir merkezine giderken kaza yaptı. Cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 02.09.2025 15:22

İzmir'in Çeşme ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin polis memuru sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Alaçatı Mahallesi bölgesinde çalışan polis memuru Ahmet Busanç, daha önce beyin kanaması geçiren eşinin rahatsızlandığını belirterek amirlerinden izin istedi.

Plakası öğrenilemeyen motosikletiyle İzmir şehir merkezine doğru yola çıkan Busanç, Güzelbahçe ilçesinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Busanç'ın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Busanç'ın Buca İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalıştığı ve geçici olarak Çeşme'de görevlendirildiği öğrenildi.

